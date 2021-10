„Markt 7“ in Lathen: Ermittlungen gegen Ex-Gemeindedirektor eingestellt

Seit knapp zwei Jahren ist der neue Gemeindesaal „Markt 7“ fertiggestellt. Wegen der Pandemie blieb er allerdings ungeplant die meiste Zeit leer.

Kristina Müller

Lathen. Kehrt langsam Ruhe im Streit um den Gemeindesaal „Markt 7“ in Lathen ein? Nachdem die SPD-Grünen-Gruppe im Rat eine Strafanzeige gegen den Ex-Gemeindedirektor prüfen ließ, will der amtierende Verwaltungschef nun alle Parteien an einen Tisch bringen.

Seit knapp zwei Jahren gibt es den Gemeindesaal „Markt 7“ in Lathen, weitaus länger besteht aber Ärger um das Projekt, das erstmals 2015 auf den Tisch kam. Die größte Kritikerin war allen voran die SPD-Grünen-Gruppe, die später nicht n