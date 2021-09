Die Polizei hat den Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (Symbolbild)

Frank Rumpenhorst/dpa

Lathen. Auf frischer Tat ertappt und festgenommen hat die Polizei einen Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Lathen. Zeugen hatten ihn beobachtet und die Polizei alarmiert.

Wie die Polizei mitteilte, ist der Tatverdächtige in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 5 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Thran in Lathen eingebrochen. Der 26-jährige mutmaßliche Täter hat ein Fenster zu dem unbewohnten Haus e