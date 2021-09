Takko und Schuh-Mann eröffnen in Lathen Filialen

Das neue Wohn- und Geschäftshaus an der Großen Straße in Lathen verfügt über mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche im Erdgeschoss sowie über 14 Eigentumswohnungen. Mit im Bild Architekt Jens Meyer (l.) und Bauherr Theo Janssen.

Iris Kroehnert

Lathen. Am Donnerstag, 16. September, eröffnen in Lathen an der Großen Straße im neuen Wohn- und Geschäftshaus der Modediscounter Takko sowie der Markenschuh-Filialist Schuh-Mann.

Der Gemeinderat Lathen habe sich bereits vor längerer Zeit dazu entschlossen, in der Ortsmitte einen zentralen Versorgungsbereich auszuweisen, in dem eine Konzentration der Einzelhandelsangebote stattfinden soll, berichtet Bauherr