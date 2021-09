Die Polizei fahndet nach einem Radfahrer, der in Lathen nach einem Verkehrsunfall geflüchtet sein soll (Symbolbild).

Patrick Seeger/dpa

Lathen. In Lathen soll ein junger Radfahrer ein geparktes Auto beschädigt haben und geflohen sein. Die Polizei sucht Zeugen und veröffentlicht dazu eine Personenbeschreibung des mutmaßlichen Täters.

Demnach ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 18.10 Uhr an der Kathener Straße. Dort stieß der Radfahrer gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw. Anschließend entfernte er sich unerlaubt über die Sögeler Straße in Richtung Ortsmitt