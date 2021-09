Glassplitter verletzen zwei Menschen bei Unfall in Lathen

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall in Lathen geben können.

Gerd Schade / Archiv

Lathen. In der Nähe des Firmengeländes der Transrapid-Betreibergesellschaft IABG in Lathen hat sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall ereignet.

Nach Angaben der Polizei kam es am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr auf einem unbenannten Wirtschaftsweg in Höhe des Firmengeländes der Transrapid-Betreibergesellschaft IABG zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen durch umherfli