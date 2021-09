Unbekannter kippt hunderte Altreifen auf Forstweg in Niederlangen ab

Am Forstweg in Niederlangen haben unbekannte Täter Altreifen illegal entsorgt.

Polizei

Lathen/Haren. Am Dienstag haben bislang unbekannte Täter eine große Menge Autoreifen am Forstweg in Niederlangen illegal entsorgt.

Vermutlich wurden die Reifen einer Mitteilung der Polizei zufolge am 31. August 2021 gegen 6.15 Uhr vom Anhänger eines grünen Treckers dort abgeladen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polize