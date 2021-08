Für die neun Plätze im Gemeinderat treten 13 CDU-Kandidaten bei der Kommunalwahl in Oberlangen an. (Symbolfoto)

imago images/Eibner/Fleig

Oberlangen. Für die kommenden Kommunalwahl 2021 am 12. September treten in Oberlangen für die CDU gleich 13 Kandidaten an.

Wie der CDU-Ortsverband Ober-/Niederlangen mitteilt, wurde die Liste für die neun Plätze im Gemeinderat Oberlangen im Rahmen der Mitgliederversammlung im Losverfahren aufgestellt. Demnach treten an: Georg Raming-Freesen, Heinrich Janßen, To