Hoher Schaden nach Einbruch in Fahrradgeschäft in Lathen

Die Einbrecher entwendeten mehrere Pedelecs aus dem Ladenlokal in Lathen. (Symbolfoto)

Zacharie Scheurer/dpa

Lathen. Ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro ist bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Meppener Straße in Lathen entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die bislang unbekannten Täter sind nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam in das Ladenlokal in der Emsgemeinde eingebrochen. Aus dem Fahrradgeschäft entwendeten sie der Mitteilung zufolge insgesamt sechs Pede