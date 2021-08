Bis Ende September müssen Verkehrsteilnehmer zwischen Niederlangen und Sustrum mit Umleitungen rechnen.

Jan Woitas/dpa

Niederlangen/Sustrum. Einige Wochen müssen Verkehrsteilnehmer zwischen Niederlangen und Sustrum Umleitungen in Kauf nehmen: Ab Montag wird die Landesstraße 48 voll gesperrt, weil sie saniert wird.

Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen mitteilt, werden die Arbeiten an der Fahrbahn innerhalb der Ortsdurchfahrt Niederlangen am Freitag, 13. August, beendet. Die Arbeiten im weiteren Verlauf von der Ei