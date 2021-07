Lkw-Fahrer bei Unfall in Niederlangen schwer verletzt

Ein Lkw-Fahrer wurde bei einem Unfall in Niederlangen schwer verletzt.

Jörn Martens

Niederlangen. Am Mittwoch kam es auf der Straße Zum Hebbel in Niederlangen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein Lkw-Fahrer schwer verletzt.

Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, war ein 61-Jähriger mit seinem Lkw gegen 8.40 Uhr in Richtung Niederlangen unterwegs. In einer dortigen Linkskurve kippte das Gespann aus bisher ungeklärter Ursache auf die rechte Seite. Der Fah