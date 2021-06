Am Ortseingang in Renkenberge steht eines der Protestbanner.

Gerd Schade

Renkenberge. In Renkenberge und auch in Lathen-Wahn rumort es. In beiden Ortschaften fühlen sich Vertreter der Interessengemeinschaften gegen ein mögliches Atommüll-Endlager im Emsland unfreiwillig vor den Wahlkampfkarren der CDU gespannt.

Zielscheibe der Kritik ist unter anderem der langjährige Renkenberger Bürgermeister Heiner Bojer (CDU). Er weist Vorwürfe auf Anfrage unserer Redaktion zurück.Kommunen wollen Bürgerprotest auf breiter Front koordinierenAnlass für den Unmut