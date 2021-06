Auto gerät auf A 31 bei Oberlangen in Brand

Am Donnerstagabend ist auf der A31 ein Auto in Brand geraten.

Torsten Albrecht

Oberlangen. Am Donnerstagabend ist auf der A31 in Höhe Oberlangen ein Auto in Brand geraten.

Der mit vier Personen besetzte Citroen war laut Polizei gegen 20 Uhr in Richtung Norden unterwegs, als das Fahrzeug unvermittelt an Leitung verlor. Der Fahrer stoppte daraufhin den Wagen auf dem Standstreifen. Im Motorraum hatte sich e