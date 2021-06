Dreharbeiten stehen Ende Juli in Oberlangen an. (Symbolfoto)

imago images/Jens Krick/Future Image

Oberlangen. In Oberlangen klopft die Filmindustrie an: Für einen internationalen Kriegsfilm finden in der Emsgemeinde im Juli Dreharbeiten statt – und es werden noch Komparsen gesucht.

Mitte Juli reist ein 60-köpfiges Team für die Dreharbeiten nach Oberlangen. Der Kinofilm „Lost Transport“ ist eine luxemburgisch-holländisch-deutsche Koproduktion und thematisiert den sogenannten "verlorenen Zug" als den letzten von dr