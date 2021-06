Pflanzenschutzmittel im Wert von 80.000 Euro in Sustrum gestohlen

Nach einem Einbruch in Sustrum sucht die Polizei nach Zeugen.

Symbolfoto: dpa/Friso Gentsch

Sustrum. Bei einem Einbruch in Sustrum ist ein hoher Schaden entstanden. Pflanzenschutzmittel wurden gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Nacht zu Freitag zum Einbruch in einen Raiffeisenmarkt am Kuhweg. Aus dem Warenlager entwendeten Unbekannte diverse Kartons und Kanister mit Pflanzenschutzmittel. Der Gesamtschaden wird auf etwa 80.00