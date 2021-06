Erste Zeichen des Widerstands gegen Atommüll-Endlager in Lathen

An der Alten Dorfstelle Wahn haben Unbekannte als Zeichen des Protests gegen ein Atommüll-Endlager gelbe Tonnen aufgestellt.

Lambert Brand

Lathen. In Lathen formiert sich erster Widerstand gegen ein Atommüll-Endlager vor der Haustür. Das zeigt sich nun auch optisch.

Bis 2031 soll in Deutschland ein Endlager für den angefallenen Atommüll gefunden werden. In den Voruntersuchungen der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) sind auch möglicherweise geeignete Salzstöcke in Lathen/Lathen-Wahn, Börger und R