In Lathen entsteht eine weitere Senioren-Wohngemeinschaft

Feierten Richtfest: Die Beteiligten am Bau einer neuen ambulant betreuten Senioren-Wohngemeinschaft in Lathen.

Andrea Schmees

Lathen / Rhede. Ein bunter Richtkranz hängt über dem Bau der ambulanten betreuten Senioren-Wohngemeinschaft "Haus Vita" am Eschring in Lathen. 2022 soll das Haus bezogen werden.

2020 eröffnete die Firma Terfehr aus Rhede das Haus Vita am Eschring in Lathen und damit zugleich die erste ambulant betreute Senioren-Wohngemeinschaft für zwölf pflegebedürftige Bewohner in Lathen. Das Haus Vita im Eschring war bereits nac