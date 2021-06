Nach Aufbruchversuch mit Radlader: Geldautomat in Niederlangen wird ersetzt

Bis der Geldautomat ersetzt wird, kann es noch eine Weile dauern.

Kristina Müller

Niederlangen. Nachdem Unbekannte Anfang Mai versucht hatten, mit einem Radlader den Geldautomat im Bürgerhaus „Alte Schule“ in Niederlangen zu knacken, steht nun fest: Auch in Zukunft kann an der Stelle Geld abgehoben werden.

Der Anbau des Bürgerhauses, das 1849 erbaut und 2011 aufwendig saniert wurde, hatte durch den Angriff mit dem Radlader vor einem Monat einen erheblichen Schaden davon getragen. Unklar war dagegen zunächst noch, ob auch das Ha