Auf dieser Fläche an der Grenze zwischen Neusustrum und Niederlangen soll ein bestehendes Gewerbegebiet erweitert werden. Dazu wurde die Straße verlängert und eine Kanalisation verlegt.

Nils Kögler

Neusustrum / Niederlangen. Neusustrum und Niederlangen bauen ein gemeinsames Gewerbegebiet aus. Mit dem Projekt sollen auch Unternehmen aus dem städtischen Raum weggelockt werden. Eine zusätzliche Erweiterung befindet sich ebenfalls in Planung.

Erweitert wird ein bereits bestehendes Gebiet an der Herzogstraße in Neusustrum, das sich unmittelbar an der Grenze zur Gemarkung Niederlangen befindet. Alle bislang dort ansässigen Unternehmen stünden noch auf Neusustrumer Boden, lässt Bür