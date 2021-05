Nach Wolfssichtung in Renkenberge: Bürgermeister fordern Abschuss

In einem Brief an den niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies fordern Renkenberges Bürgermeister Heiner Bojer (links) und Lathens Samtgemeindebürgermeister Helmut Wilkens eine neue Strategie im Umgang mit dem Wolf.

Kristina Müller

Renkenberge. Eine gerissene Kuh in Wippingen heizt die Diskussionen um den Wolf wieder an. Kurz vor dem Vorfall haben die Gemeinde Renkenberge und die Samtgemeinde Lathen nach mehreren Wolfssichtungen einen Appell an Umweltminister Olaf Lies gerichtet.

Etwas unscharf und wackelig sind die Videos, die Renkenberges Bürgermeister Heiner Bojer und Lathens Samtgemeindebürgermeister Helmut Wilkens unserer Redaktion zeigen. Und dennoch ist darin eines relativ deutlich zu erkennen: Wölfe. Unmitte