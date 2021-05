Einem möglichen Atommüll-Endlager im Emsland steht die lokale Politik kritisch gegenüber. (Symbolfoto)

Sebastian Kahnert/dpa

Lathen. Nachdem die Samtgemeinden Lathen, Dörpen und Sögel eine gemeinsame Resolution gegen ein Atommüll-Endlager im nördlichen Emsland auf den Weg gebracht haben, sind nach Ansicht der Lathener Ratsmitglieder nun vor allem die Bürger am Zug.

In der Suche um ein Atommüll-Endlager in Deutschland sind Ende vergangenen Jahres mit Lathen, Wahn und Börger gleich drei Gebiete im nördlichen Emsland in den Fokus gerückt. Neben dem Landkreis Emsland haben sich auch die Obe