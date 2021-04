An der Bahnhofstraße in Lathen werden weiter Haare geschnitten

Neustart trotz Corona-Pandemie: Larisa Schwarz-Wagner hat in Lathen einen Friseursalon eröffnet.

Andrea Schmees

Lathen. Auch nach fast 100 Jahren ist im Friseursalon der Familie Sievers an der Bahnhofstraße in Lathen nicht Schluss. Ulrich Sievers hat seine Räume an Larisa Schwarz-Wagner übergeben. Die Corona-Pandemie kam den beiden aber in die Quere.

Der Friseur Sievers war ein Traditionsunternehmen, das bis Ende vergangenen Jahres fast 100 Jahre lang in Lathen und Umgebung Kunden bedient hatte. Am 1. Dezember 2020 eröffnete der Salon „Hair & Beauty Salon Larisa Schwarz-Wagner“ in d