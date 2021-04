Radlader aus Sparkasseneinbruch in Lathen in Dörpen gestohlen

In Dörpen gestohlen wurde dieser Radlader, mit dem Einbrecher in der Nacht zum 16. April in Lathen versucht haben, in die Filiale der Sparkasse einzudringen.

Torsten Albrecht

Lathen/Dörpen. Der Radlader vom Einbruchsversuch Mitte April 2021 bei der Sparkasse Emsland in Lathen ist in Dörpen gestohlen worden. Die Tat ist aber nach wie vor nicht aufgeklärt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf spektakuläre Weise haben bislang unbekannte Einbrecher versucht, gewaltsam in die Filiale der Sparkasse Emsland an der Bahnhofstraße in Lathen einzudringen. Mit einem Radlader wollten sie offenbar den Nachtbriefkasten des Geldinsti