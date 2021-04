Heute steht die Oberlangener Bockwindmühle im Mittelpunkt des Freilichtmuseums am Aasee.

Sammlung Raming-Freesen

Oberlangen. Den Mittelpunkt des Mühlenhof-Freilichtmuseums am Aasee in Münster bildet eine Mühle, die aus Oberlangen im Emsland stammt. Vor mehr als 60 Jahren zog sie in die rund 130 Kilometer entfernte Stadt um. Das ist ihre Geschichte.

Die Bockwindmühle aus dem Jahr 1748 befand sich etwa 50 Meter von der Straße nach Wilholte entfernt. Sie gehörte zum Hof Raming-Freesen und war bis 1943 in Betrieb. Eigentümer im Jahr 1748 war Gerd Schulte. Er hatte damals einen niederländi