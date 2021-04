Motorradfahrer nach Unfall in Oberlangen in Lebensgefahr

Von einem Autofahrer übersehen wurde am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer in Oberlangen.

Symbolfoto: David Young / dpa

Oberlangen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer nach einem Unfall in Oberlangen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilt, ereignete sich der Unfall am Dienstag um 17 Uhr auf der Marienstraße in Oberlangen. Nach Angaben der Beamten war in 26-jähriger Autofahrer mit seinem VW in Richtung Haren unterwegs. Als er nach li