Torsten Albrecht

Lathen. Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden mit einem Radlader versucht, den Briefkasten an der Sparkasse in der Bahnhofstraße in Lathen aus der Hauswand zu reißen.

Gegen 3.40 Uhr kamen die Täter am Freitagmorgen mit einem Radlader zur Sparkasse gefahren. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Radlader zuvor entwendet wurde. Im Bereich der Geldautomaten versuchten die Täter den Nacht-Briefk