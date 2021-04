Im Industriepark an der A31 in Niederlangen gibt es jetzt eine TÜV-Station

Unmittelbar neben der Kfz-Werkstatt de Boer befindet sich nun auch eine passende Prüfstelle, die Partner von TÜV Süd ist.

Kristina Müller

Niederlangen. Neben seiner kleineren Prüfstelle in Haren hat Jens Sasse nun auch in Niederlangen eine TÜV-Station eröffnet, in der sowohl Lkw als auch Pkw ihre Haupt- und Abgasuntersuchung durchführen lassen können.

Bereits seit 2014 ist Sasse mit seinem Ingenieurbüro selbstständig, zunächst noch ausschließlich in den Werkstätten, 2018 folgte dann seine eigene kleine Prüfstelle in Haren. "Dort sind wir allerdings recht eingeschränkt, was den Nutzfahrze