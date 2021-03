Mehrgenerationenspielplatz in Lathen ist fast fertig

Die Spielgeräte stehen bereits, jetzt muss nur noch der Rasen wachsen.

Kristina Müller

Lathen. 2017 war der Mehrgenerationenspielplatz in Lathen zum ersten Mal Thema im Rat, inzwischen steht er kurz vor der Fertigstellung. Unterdessen soll in Kürze auch in Sögel ein solcher entstehen.

Umfassend soll das Umfeld um die Erna-de-Vries-Schule in Lathen umgestaltet werden: Bushaltestelle, Fahrradstation, Pausenhöfe, Parkplätze, Erlebnispfad – all das soll angepackt werden. Eingebettet ist in das Konzept auch ein Mehrgener