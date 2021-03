Wüste und Oase: So wird die St.-Vitus-Kirche in Lathen ein offener Ort

Unter anderem eine Wüsten- und Oasenlandschaft soll die St.-Vitus-Kirche in Lathen zu einem offenen Ort machen.

Nils Kögler

Lathen. Die St.-Vitus-Kirchengemeinde in Lathen hat sich eine besondere Aktion einfallen lassen. Sie gestaltet ihre Kirche als "offenen Ort", um so in Zeiten der Corona-Pandemie in Verbindung mit den Gläubigen zu bleiben.

Die Verantwortlichen haben nach eigenem Bekunden festgestellt, dass viele Menschen aufgrund der Corona-Pandemie zwar die Gottesdienste aus Angst vor einer Ansteckung mieden, jedoch die Kirche weiterhin aufsuchten, um beispielsweise eine Ker