Lathenerin mit neuem Geschäftsmodell in Corona-Zeiten: Das Beste draus machen

In einem freien Raum hat sich Annette Reiners mit ihrer Tochter so eingerichtet, dass sie dort Blumensträuße und Kränze kreieren kann.

Kristina Müller

Lathen. Trotz Rückschläge durch Corona gibt die Lathenerin Annette Reiners nicht auf und sattelt kurzerhand von Partyservice auf Dekorateurin um – durchaus eine Motivation für Krisengebeutelte. Ein Kommentar.

Not macht erfinderisch, und so haben sich in der Pandemie viele neue Geschäftsfelder entwickelt. Statt Trübsal zu blasen, gingen viele von der Krise Geplagte neue Wege. Auch Annette Reiners traf und trifft der Lockdown noch immer hart. In e