Motorradkoffer in Lathen gestohlen: 1000 Euro Schaden

Die Polizei startet einen Zeugenaufruf nach dem Diebstahl von Metallkoffern in Lathen (Symbolbild).

Gerd Schade

Lathen. Die Polizei sucht Diebe von Motorradkoffern in Lathen.

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, wurden von einem Motorrad, das auf dem Parkplatz eines Wohnhauses an der Bergstraße abgestellt war, die Packtaschen gestohlen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, 4. März 2021, zwischen 19