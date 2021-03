Einen Wechsel gab es an der Spitze des Kindergartens St. Vitus in Lathen. (Symbolfoto)

Daniel Karmann/dpa

Lathen. 21 Jahre hat Ulla Krüßel den Kindergarten St. Vitus in Lathen geleitet. Jetzt wechselt sie in Ruhestand. Ihr Nachfolger Udo Busmann ist zugleich der erste männliche Leiter eines Kindergartens in Lathen.

„Ich hatte immer großen Rückhalt bei meiner Tätigkeit“, sagte die bisherige Leiterin des Katholischen Kindergartens St. Vitus in Lathen, Ulla Krüßel, bei ihrer offiziellen Verabschiedung. Am 1. August 1999 hatte sie die Aufgabe von der Orde