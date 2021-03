Ohne zu Zucken nimmt Wilhelm Ottens (vorne links) die Impfung von Anja Gersema entgegen. Samtgemeindebürgermeister Helmut Wilkens (hinten von links) und Norbert Fehrmann vom Pflegedienst Salutas freuen sich darüber, dass die Aktion im Gemeindesaal reibungslos abläuft.

Kristina Müller

Lathen. Rund 200 Senioren sind am Donnerstagvormittag im "Markt 7" in Lathen gegen Corona geimpft worden. Dafür könnte der Gemeindesaal künftig öfter her halten, wenn die Hausärzte ebenfalls impfen dürfen.

So viel Trubel gab es schon lange nicht mehr vor dem "Markt 7": Immer wieder steuern Taxen den Gemeindesaal an, die Parkplätze sind gut gefüllt, es ist ein Kommen und Gehen. Nachdem die erste Impfrunde für mehr als 200 Über-80-Jährige des a