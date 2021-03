Geld vom Landkreis Emsland für Sportvereine in Lathen und Papenburg

Auch der SV Eintracht Neulangen investiert in seine Sportanlage und erhält dafür einen Zuschuss vom Landkreis Emsland.

Raphael Steffen / Archiv

Papenburg / Lathen. Die Sportvereine SV Langen, Eintracht Neulangen und TC Schwarz-Rot Papenburg erhalten vom Landkreis Emsland Geld für ihre Sportanlagen.

Das beschlossen einstimmig die Mitglieder des Ausschusses für Jugendhilfe und Sport während ihrer jüngsten Sitzung im Kreishaus in Meppen. So erhält der SV Langen für die Erneuerung seiner Sportanlage in Niederlangen einen Zuschus