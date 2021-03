Messerattacke in Lathen: 53-Jähriger muss sechseinhalb Jahre in Haft

Für sechseinhalb Jahre muss ein Lathener (links) ins Gefängnis, der im Sommer 2020 nach einem Nachbarschaftsstreit gegen Gegner mit einem Messer lebensgefährlich verletzte, hier mit seinem Anwalt, dem Osnabrücker Strafverteidiger Thomas Klein.

Hildegard Wekenborg-Placke

Osnabrück / Lathen. Für den Richter steht außer Frage: Der Angeklagte im Fall einer Messerattacke in Lathen im Jahr 2020 wusste was er tat - trotz 2,11 Promille Alkohol im Blut. Entsprechend fiel nun das Urteil am Landgericht Osnabrück aus.

Das Gericht erkannte den damals 53 Jahre alten Mann des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung für schuldig und folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft, blieb allerdings knapp unter dem von der Anklage gefor