Eine Woche vor Vollendung seines 94. Lebensjahres verstarb Gerhard Raming-Freesen.

Gerd Schade

Oberlangen. Eine Woche vor Vollendung seines 94. Lebensjahres ist der Ehrenbürgermeister von Oberlangen, Gerhard Raming-Freesen, verstorben. Das Wirken von „Ramings Gerd“ reicht aber weit über seine Heimatgemeinde hinaus.

„Gestalterische Handschrift mit Herzblut“ – dieses Attribut zeichnet den früheren Landwirt, der am liebsten Plattdeutsch sprach, in besonderer Weise aus. Ehrenamtlich hat Raming-Freesen über Jahrzehnte die Geschicke in Oberlangen, der Samtg