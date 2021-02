Mehrere Einbrüche im Industriegebiet an der A31 in Niederlangen

Unbekannte sind bei Firmen im Industriegebiet in Niederlangen eingebrochen.

Niederlangen. Mehrere Einbrüche hat es in der Nacht zu Freitag in Niederlangen gegeben. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ermittelt die Polizei derzeit noch.

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, brachen Unbekannte in die Lagerhalle eines Unternehmens am Renkenberger Weg ein. Sie entwendeten Werkzeug, fünf Sätze Reifen sowie mehrere Liter Diesel-Kraftstoff.