Ein Mann ist im Juni vergangenen Jahres in Lathen von seinem Nachbarn mit einem Jagdmesser schwer verletzt worden.

Osnabrück / Lathen. Der Prozess am Landgericht Osnabrück wegen einer Messerattacke in Lathen ist mit den Plädoyers auf die Zielgrade eingebogen. Das fordern Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung.

Zur Vorgeschichte der Messerattacke in Lathen: Am 30. Juni 2020 war in einer Lathener Wohnsiedlung ein offenbar schon länger schwelender Nachbarschaftsstreit um ein in einer Einfahrt stehendes Boot eskaliert. Der jetzt wegen versuchten