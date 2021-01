Dubiose Gestalten verunsichern Anwohner in Lathen

Vermehrt werden in Lathen dunkle Gestalten in der Nacht gesichtet. Anwohner befürchten Einbrecher, die die Häuser auskundschaften. (Symbolfoto)

Nicolas Armer/dpa

Lathen. Anwohner sind in Lathen verunsichert: Immer wieder scheinen des Nachts dunkle Gestalten um Häuser herum zu schleichen. Sind Einbrecher in der Emsgemeinde unterwegs?

"Heute früh, gegen 7 Uhr wurde zum wiederholten Male an meinem Haus im Ortskern in Lathen auf dem Privatgelände 'herumgeschnüffelt'", schreibt ein Lathener Anfang der Woche in einer örtlichen Facebook-Gruppe und sucht nach Personen, denen ä