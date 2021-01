Unbekannte Täter brachen in Lathen zweimal in eine Garage ein. (Symbolbild)

picture alliance / dpa

Lathen. Bislang unbekannte Täter brachen am 14. Januar zweimal in eine Garage in Lathen ein. Sie entwendeten Angelgeräte und andere Wertgegenstände.

Zwischen 10 und 12.30 Uhr drangen die Einbrecher in die Garage in der Wassermühlenstraße in Lathen ein. Dabei entwendeten sie diverse Angelgeräte. Einige Stunden später, zwischen 19 und 22 Uhr stahlen sie eine Kreissäge, einen Kompressor so