Volksbank Emstal in Lathen schüttet knapp 44.500 Euro an Vereine aus

Die Spendensumme der Volksbank Emstal stammt aus der Gewinnspargemeinschaft der Volks- und Raiffeisenbanken (Symbolbild).

Monika Skolimowska/dpa

Lathen. Besondere Unterstützung in einem besonderen Jahr: Unter diesem Motto hat die Volksbank Emstal in Lathen 2020 mehr als 70 Vereine in der Region unterstützt - mit insgesamt knapp 44.500 Euro.

Die Corona-Pandemie habe auch das Vereinsleben in weiten Teilen lahmgelegt, erklärt die Bank mit Hauptsitz in Lathen in einer Pressemitteilung. Deshalb fehlten häufig nicht nur finanzielle Einnahmen aus Veranstaltungen, die ausfallen musste