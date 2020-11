Niederlangen. Im Rahmen des Projektes „Annet“ haben Bürger aus Niederlangen, Oberlangen und Sustrum gemeinsam in Niederlangen eine Streuobstwiese angelegt.

„Annet“ steht für das landesweite Modellprojekt „Agiles Netzwerk Nördliches Emstal“ (Annet) und ist im Rahmen des Ländlichen Veränderungsprozesses (LVP) Nördliches Emstal entwickelt worden. Dort soll ausprobiert werden, wie Willkommenskultur praktisch gestaltet und gelebt werden kann, um Zugezogene besser in die (Dorf-)Gemeinschaft einzubinden, wie Michaela Splitter vom Annet-Büro erklärt.

Für eine offene Willkommenskultur

Gemeinsam mit den Einwohnern, den Zugezogenen und Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft soll ein "agiles Netzwerk" aufgebaut werden. Das bedeutet, dass eine offene Willkommenskultur und gelebte Gemeinschaft aus Hiesigen und Zugezogenen in den ländlichen Regionen erwachsen soll. Zwei Beteiligte, die die Umsetzung des LVP von Papenburg bis Haren maßgeblich mitsteuern, sind Ehrenlandrat Hermann Bröring und der frühere Lathener Samtgemeindebürgermeister Karl-Heinz Weber. Beide hatten ein positives Zwischenfazit gezogen.

(Zuwanderung allein reicht nicht: So läuft das Projekt entlang der Ems zur dörflichen Integration)



In Niederlangen ist noch vor den pandemiebedingten Einschränkungen für den November als gemeinsame Aktion eine Streuobstwiese angelegt worden, bei der die verschiedenen Gruppen und Vereine miteinander ins Gespräch kamen, berichtet Niederlangens Bürgermeister Hermann Albers (CDU). Außer dem Pflanzen von heimischen Obstbäumen gab es für die Besucher unter Einhaltung der Coronabedingungen ein buntes Rahmenprogramm. "Es freut mich sehr, dass viele Besucher an der Veranstaltung teilnahmen", so Albers. "Ganz besonders hat es mich gefreut, als ich gesehen habe, mit wie viel Freude unsere Mitbürger aus Syrien mit dem Flüchtlingsbeauftragen der Samtgemeinde Lathen Ismet Hajrizi heimische Obstbäume gepflanzt haben."

Buntes Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm umfasste durch die Unterstützung der Tischlerei Kampen für die Kinder das Bauen von Vogelnistkasten. Zudem gab es Informationen über Bienen und Honig. Die Jägerschaft stellte an einem Infostand die heimische Tierwelt vor. Die Bäckerei Uhlen widmete sich dem Thema „Vom Korn zum Brot“ und bot frisch gebackenes Brot an. Am Feuer präsentierte das Schmiedeteam des Heimatvereins Niederlangen ihr Künste. Die Vertreter der Heimatvereine aus Niederlangen, Oberlangen und Sustrum halfen bei der gemeinsamen Pflanzaktion. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Bläsergruppe des Hegerings Lathen und Umgebung. Im Gemeindehaus hielt Hans Albers einen Vortrag zum Thema „Naturschutzgebiet Kapellenmoorgraben in Niederlangen“ und oben in den Räumlichkeiten im Gemeindehaus der Gemeinde Niederlangen stellte Michaela Splitter vom Büro pro-t-in in Lingen die „Annet-Willkommensräume“ vor.