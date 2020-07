Lathen-Wahn. Der Ausbau des Ströhnweges im Lathener Ortsteil Wahn auf einer Länge von insgesamt 2,4 Kilometern ist abgeschlossen. Die neu asphaltierte Wegstrecke wurde nach der Fertigstellung im Mai jetzt offiziell freigegeben.

Debitis assumenda voluptates molestiae labore. Velit labore mollitia cupiditate soluta alias esse tempora quia. Numquam repellendus aliquam voluptatum earum. Odit ut aut ea modi et consequatur. Sed corporis consequatur illo non eos. Et aliquam omnis animi voluptatum ipsa.

Corporis est accusamus saepe debitis cum et. Velit aliquam qui dolores quibusdam eligendi consequatur. Aut repellat vitae amet autem expedita. Consequuntur maiores doloremque amet qui quibusdam mollitia expedita. Vero eos cupiditate nostrum consequuntur voluptatem ipsum molestiae. Ad ipsam odio eligendi. Exercitationem excepturi ut earum.

Atque sed illum aperiam labore. Beatae eligendi beatae consequuntur. Non ut quo reprehenderit et a. Ipsa quibusdam ullam ipsa aspernatur nihil. Consequuntur quo veritatis deleniti sunt minima. Error sit corporis maiores quia. Rem ad cupiditate voluptas atque velit ut voluptate.