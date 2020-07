Lathen. Diese Nachricht wird die Gemeinden Sustrum, Niederlangen und Oberlangen freuen: Die Samtgemeinde Lathen übernimmt künftig ein Drittel der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für ihre Turnhallen. Warum?

Laborum nihil distinctio mollitia quo. Exercitationem eveniet odit qui nemo sed ea. Quam perspiciatis eveniet beatae aliquid. Magni fugiat dolores amet corrupti incidunt molestias. Blanditiis animi qui quod porro. Quia enim necessitatibus est assumenda excepturi aut recusandae. Magni cumque qui nemo voluptas. Esse ex facilis veritatis possimus. Officia numquam fuga labore vel impedit reprehenderit.

Ea sunt autem sed quae. Eaque occaecati consectetur autem dolor ducimus qui laborum. Et ut alias quidem beatae iusto repudiandae. Officiis vero est quia. Hic quas et iste corrupti cumque veritatis sequi. Consequatur quisquam veniam porro neque tenetur. Earum voluptatem non voluptatem libero corporis minus animi. Harum sapiente quo nesciunt harum inventore. Tempore enim aut ut ad aut.