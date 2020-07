So gelingt die Integration von Zugewanderten in Lathen

Die Treffen finden derzeit immer draußen statt. Für jedes Treffen steht ein bestimmtes Thema im Mittelpunkt. Die Teilnehmer erhalten auch Arbeitsblätter für Zuhause.

Birgit Waterloh

Lathen. "Integriert euch" - diese an Zuwanderer gerichtete Forderung der deutschen Mehrheitsgesellschaft ist nicht immer leicht zu erfüllen. Vielen fällt die Ankunft in einem fremden Land schwer. Ein Projekt in Lathen verfolgt einen neuen Ansatz. Was verbirgt sich hinter dem "Rucksack-Programm"?