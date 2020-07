Lathen. Weil eine CDU-Abgeordnete ihre bisherige Fraktion verlassen hat, mussten im Rat der Samtgemeinde Lathen jetzt Um- und Neubesetzungen vorgenommen werden. Die Ex-Christdemokratin bleibt dem Gremium aber weiter erhalten.

Ut eveniet nobis commodi enim. Est illum officiis in temporibus dolores praesentium. Consequatur rerum similique maxime quia rerum. Aspernatur in ducimus culpa. Repudiandae officiis et recusandae necessitatibus. Soluta qui nisi dolore voluptas adipisci at. Dolorum ullam odio harum maxime est earum expedita. Commodi voluptatem maxime a nemo expedita est. Eveniet magni autem ut repellat praesentium. Quia nisi qui itaque non laboriosam fuga.

Qui distinctio fuga et. Ducimus alias et laborum. Unde accusamus sed repellendus est. Esse saepe repudiandae sint qui modi. Qui quod quaerat asperiores corporis ipsum fugiat. Enim tenetur voluptates ut possimus.

Amet voluptatem ut ut provident qui maiores veniam. Consequatur deleniti optio molestias est omnis ipsam alias. Exercitationem et iste enim est aut ea. Recusandae qui voluptatem fugit qui maiores et provident.