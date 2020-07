Lathen. Bei einem Verkehrsunfall in Lathen ist ein 71-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde von einem Auto angefahren.

