Bauarbeiten an Kita in Ober-/Niederlangen sollen bald starten

Der Bodenaustausch für den Anbau auf dem Gelände an der Grenze zwischen Ober- und Niederlangen hat bereits stattgefunden, nun muss für die Hochbauarbeiten nur noch auf die Genehmigung gewartet werden.

Kristina Müller

Oberlangen. Seit Montag können Kindertagesstätten in Niedersachsen von der Notbetreuung wieder in einen regulären Betrieb übergehen. So auch die Kita St. Laurentius in Ober-/Niederlangen, allerdings vorerst ohne Bustransport, wie Oberlangens Bürgermeister Georg Raming-Freesen in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtet.