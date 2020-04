Jugendlicher nach Einbruch in Tankstelle in Lathen festgenommen CC-Editor öffnen

Der Jugendliche hatte es in der Tankstelle in Lathen auf Tabakwaren abgesehen. Symbolfoto: dpa/Daniel Bockwoldt

Lathen. Nicht lange Freude an den gestohlenen Tabakwaren hatte am Freitagabend ein Jugendlicher in Lathen. Er wurde von der Polizei nach einem Einbruch in eine Tankstelle festgenommen.