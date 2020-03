Unbekannte zünden in Sustrum Ballennetz in Brand CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr Sustrum musste am Mittwochnachmittag ausrücken. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Sustrum. Unbekannte haben in Sustrum mit Zeitungspapier ein Ballennetz in einem Graben in Brand gesetzt. Die Feuerwehr musste ausrücken.