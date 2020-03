So wollen Gastronomen dem Fachkräftemangel entgegenwirken CC-Editor öffnen

Der Fachkräftemangel in der Gastronomie war erneut ein wichtiges Thema auf der Jahresversammlung des Dehoga in Lathen. Foto: Sabrina Holthaus

Lathen. Nach wie vor mangelt es im Gastgewerbe an Fachkräften. Dies kam bei der Versammlung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Kreisverband Aschendorf-Hümmling und Papenburg, in Lathen erneut zum Ausdruck. Der Verein plant nun in Zusammenarbeit mit der BBS Papenburg diesem entgegenzuwirken.